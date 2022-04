Cinthia Fernández contó la situación que vive con una de sus hijas en el colegio: "Se están burlando de ella"

Un caso de bullying fue el disparador para que Cinthia Fernández (33) contara su experiencia en el tema por el hostigamiento que recibe una de sus hijas de parte de compañeros de la escuela.

"Hace dos semanas vengo con este tema del bullying. Se están burlando de una de mis hijas con una cuestión física. Una de mis hijas tiene una dificultad física. No voy a exponer ni especificar cuál, yo ya lo he dicho públicamente", blanqueó la madre de las mellizas Bella y Charis (8) y Francesca Defederico (7) en Momento D.

"Están dale quete dale, quete dale, dos compañeritos. Una nena y un nene de segundo grado. Mi hija vino y me dijo que no quiere ir más al colegio. Para colmo, se le fue la mejor amiga que era la contención. Yo fui e hice todos los pasos que tenía que hacer. Fui al colegio a hablar con la psicopedagoga y me dijeron que se iban a ocupar, que sabían la existencia de este problema, porque no solo son burlas, sino insultos", continuó.

LA REACCIÓN DE LA MADRE DE UN HOSTIGADOR ANTE EL RECLAMO DE CINTHIA FERNÁNDEZ

Después de contar que desde la institución "ya llamaron a los padres" de los chicos a los que hizo mención, Cinthia Fernández reveló la reacción de la madre de uno de los nenes que hostigan a una de sus hijas.

"Me comuniqué con uno de los padres de los chicos, porque con el otro no tengo relación porque no comparto un montón de cosas", arrancó.

"Mi hija vuelve a llegar llorando y no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta". G-plus

Ahí, comentó la charla con la mamá del nene: "Fue muy receptiva, pero me dijo que estaba pasando una situación personal, porque se está separando y un montón de cosas, y que su hijo es bueno. Como siempre justificando. Yo entiendo que uno puede estar mal y no se pueda ocupar al 100 por ciento en la casa".

"Pero pasó esta semana y hoy volvió el tema a mi casa, entonces tuve que volver a hablar con el padre. Pero mi hija vuelve a llegar llorando y no tengan dudas que voy a tener una mala reacción, porque yo ya estoy harta. Las cosas vienen de la casa, y de la segunda casa que es la escuela, donde mis hijas pasan ocho horas", cerró Cinthia Fernández llena de bronca.