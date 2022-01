Cinthia Fernández contó por qué estalló contra Matías Defederico en Año Nuevo: "Mis hijas no aparecían y me llegaban videos de él tomando"

Cinthia Fernández habló del mal momento que vivió en Año Nuevo con Matías Defederico cuando sus hijas se encontraban con él pasando las Fiestas.

“Yo pasé Año Nuevo con una de mis hijas, que decidió quedarse conmigo porque yo pasé con el grupito de amigos y de los papás de los amigos de ellos y ella quiso estar con sus amigos, es obvio”, comenzó su relato la panelista.

Luego, continuó: “Las gemelas pasaron con el padre y la gente me mandaba videos de él con mucho alcohol. El tema es que me las tenía que traer porque ellas me habían pedido ir a casa cuando hablé por teléfono porque también estaban sus amiguitos”.

“Él a la 01:57 de la madrugada me dijo ‘cuando termino voy’. Eran las 4 de la mañana y mis hijas no aparecían, me seguían llegando videos de él tomando. Yo me estaba preocupando porque veía eso y él las tenía que traer manejando”, aseguró Cinthia.

Fue allí cuando Fernández admitió: “Me puse loca. Llamé al teléfono de mi hija, lo llamé a él también y no atendían. Yo pensé ‘se pegaron un palo’ porque si me dijo que iba cuando terminaba...”.

“Me empezó a temblar el cuerpo, estaba en un estado muy crítico, muy nerviosa. Me fui a buscarlas a las 5 de la mañana. Fui calma, le escribí a la dueña de casa que era mi amiga para que me las lleve a la puerta”, contó en la emisión matutina de eltrece.

Así, Cinthia finalizó: “Filmé para que no digan que entré a los gritos. Entonces me las trajeron a la puerta del barrio y me fui con mis hijas, pero pasé esas tres horas muy mal. Pasé un fin de año divino y me lo arruinó”.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONTÓ QUÉ LE RESPONDIÓ MATÍAS DEFEDERICO TRAS EL ESCÁNDALO DE AÑO NUEVO

Cinthia Fernández dio detalles de qué fue lo que Matías Defederico le respondió después de haber pasado un Año Nuevo polémico. “No te avisé a la hora que iba llegar”, contó que le dijo el futbolista.

“La que era mi amiga decía ‘acá nadie está chupado o tomado’ y yo le dije ‘si querés te mando las fotos, los videos, no tengo ningún problema’”, sumó la panelista.