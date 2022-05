Cinthia Fernández contó un grave episodio de Felipe Pettinato con su madre: "La habría querido matar en un brote psicótico"

En medio de las hipótesis que giran en torno al trágico incendio que se inició en el departamento de Felipe Pettinato, lugar en el que murió el neurólogo Melchor Rodrigo, Cinthia Fernández compartió una delicada información en Momento D.

“Quiero ser respetuosa aunque va a parecer que no. Lo que voy a decir es de una fuente muy confiable y es del entorno de la familia Pettinato, o sea es indiscutible la fuente”, comenzó diciendo la panelista del ciclo de eltrece.

“Esta fuente me dice, y lo voy a decir en potencial porque es muy fuerte esta información, ‘Felipe vivía solo con la madre porque la habría querido matar y por eso ella dijo basta’”, continuó.

"El 21 de marzo del año pasado, Felipe Pettinato, en el contexto de una crisis nerviosa o brote psicótico, intenta asesinar a su madre con la que vivía en Saavedra". G-plus

Tras escucharla, Fabián Doman tomó la palabra: “Tenemos más información que, por respeto, no vamos a contar. Dios quiera que lo que acabamos de contar no sea cierto. Es terrible lo que acabamos de decir. Lo contamos en potencial y les aseguro que Cinthia que lo está suavizando a más no poder. Suavizarlo más, sería no contarlo”.

Por su parte, la cronista Giuliana Salguero avaló los dichos de su compañera: “Es estrictamente como dice Cinthia. El 21 de marzo del año pasado, Felipe Pettinato, en el contexto de una crisis nerviosa o brote psicótico, intenta asesinar a su madre con la que vivía en Saavedra. A su hermana, también la daña en medio de ese brote y a una de las personas que lo asistió de la ambulancia que lo fue a buscar”.

“De ahí termina internado en el hospital Pirovano, pero el objeto de su agresión fue su madre. Por eso deja de vivir en la casa de Saavedra y está confirmadísimo. Fue agresión a la madre en el marco de un brote psicótico”, cerró la notera.