En enero de 2018, Cinthia Fernández (31) y Matías Defederico (29) le pusieron punto final a su matrimonio, luego de siete años juntos y tres hijas en común, Charis (5), Bella (5) y Francesca (4).

Cada uno por su lado en el plano afectivo, pero unidos de por vida por las niñas, Cinthia contó en Los Ángeles de la Mañana cómo organizó con su ex el régimen de visita, dado que él actualmente está jugando al fútbol en Grecia.

"Hicimos dos regímenes de visitas. Uno si él está acá y otro si sigue afuera. Se arregló que, al menos, una vez por año un adulto acompañe a las nenas a ver el padre". G-plus

"Ayer me llegó el régimen de visitas. Hicimos dos. Si él está acá, se plantearon dos días y un fin de semana de por medio. Pero en el caso que siga afuera y renueve, se arregló que, al menos, una vez por año un adulto acompañe a las nenas a ver el padre, que puede ser un familiar de él. En eso tenemos que ponernos de acuerdo”, contó Fernández.

Más sobre este tema Matías Defederico, duro con Cinthia Fernández: "Paso la plata que corresponde; no sé qué es lo que hace ella"

Luego agregó que sus hijas no compartieron Navidad ni Año Nuevo con su papá, pese a que él estuvo interesado en pasar esas fechas con ella: "Estas Fiestas no se vieron. Él en un momento me planteó que vaya una de las nenas y yo le dije 'no, una no, las tres'. Después él dijo 'las tres', pero no hubo tiempo de organizar y las nenas no querían ir. Y no es por no lo quieran ver. Yo les dije '¿se quieren ir de vacaciones?'. Y ellas me dijeron que se querían quedar en casa".

Pese a que la relación de expareja no es de la mejor, la panelista de LAM contó que no le prohíbe el contacto con las menores. "Él llama cuando quiere. Hay días que me puteo al mango y me dice ‘¿están las nenas para hablar?'. Y sí, obvio", aseguró Cinthia, con el foco puesto en el bienestar de Charis, Bella y Francesca.