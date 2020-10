Cinthia Fernández contestó si sigue enamorada de Martín Baclini: "Lo vi y no me pasó nada"

El reencuentro cara a cara de Cinthia Fernández con Martín Baclini en La previa del Cantando (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine) fue más que movilizante para ambos.

De hecho, la panelista de Los Ángeles de la Mañana había confesado en vivo lo que le pasaba al tener de vuelta a quien fuera su pareja por casi dos años: “Me tiembla el cuerpo”. Algo con lo que el empresario coincidió: “Esto es una locura, estoy muy nervioso. Es un montón verla, yo no sabía que nos íbamos a encontrar”. Entonces, este lunes Cinthia hizo un análisis en frío de su reunión televisiva con Baclini: “Hacía diez meses que no lo veía. Pero no me pasó nada con él, pero me tembló el cuerpo y no soy careta ”.

Intrigado por su reacción, Ángel de Brito le preguntó a la flamante participante de Cantando 2020 si seguía enamorada del rosarino, y ella afirmó: “No, no. O sea, ahora cuando lo vi no me pasó nada. Sí temblé porque para mí fue fuerte verlo. Y hay cosas que a veces digo, en algunas ocasiones extraño momentos, pero no. Por algo no… (estamos juntos)”.

Por otra parte, el viernes Cinthia Fernández había elogiado a Martín Baclini en la intimidad: "Es bueno en la cama. Y no les puedo explicar lo que me hizo el primer día que estuvimos. Me tiró un Osho en medio de eso. ¡Un horror! Me dijo que tenía que respirar. En medio del acto me tiró un mantra. Me dijo 'acá hay que respirar'. Y empezó a hacer un ruido".