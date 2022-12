Cinthia Fernández, cara a cara con Estefi Berardi tras sus explosivos cruces: "Tenías saña"

La visita de Cinthia Fernández a LAM hizo que tenga cara a cara a Estefi Berardi, panelista con quien este año confrontó fuerte en las redes sociales y en TV.

¿Los motivos? Cinthia sintió que Estefi no fue empática con ella y que la juzgó en sus reclamos a Matías Defederico, vinculados a sus tres hijas. En ese agitado marco, Fernández también se indignó cuando Berardi se convirtió en “angelita”, rol que ella supo ocupar.

Aquietada la interna, las panelistas coincidieron en LAM y tuvieron un amable cara a cara, que se picó cuando Ángel de Brito las chicaneó en vivo y reflotaron sus roces.

"Estefi defendía a Matías Defederico", recordó Ángel, picante. Y Cinthia acotó: "Ella tira algo haciéndose la inocente y era con saña". G-plus

CINTHIA FERNÁNDEZ, CARA A CARA CON ESTEFI BERARDI TRAS SUS CRUCES

Ángel de Brito: -¿A Estefi la conocés?

Cinthia Fernández: -Sí, ya la desbloqueé.

Estefi Berardi: -Me desbloqueaste.

Ángel: -¿Ya se amigaron?

Cinthia: -No sé si amigar...

Estefi: -No sé si amigar...

Ángel: -Porque en marzo, vos Cinthia, estabas muy celosa porque entraba Estefi al programa.

Cinthia: -¿Celos? Bueno, puede ser.

Ángel: -Me decías "si la contratás, no te hablo nunca más'. Y acá estás, Estefi, sentada.

Marcelo Polino (invitado a LAM): -¿Pero qué había pasado?

Ángel: -Estefi defendía a Matías Defederico.

Estefi: -No es que yo defendía. Yo preguntaba sin tomar partido. No conocía a ninguno de los dos. Y a vos, Cinthia, te molestaba que pregunte.

Ángel: -¡Mentira! A Cinthia ya se le transformó la cara.

Cinthia: -Porque ella tira algo haciéndose la inocente y era con saña. Igual, tenés todo el derecho a preguntarle a él, a mí, a quien sea...

Estefi: -No, la verdad que no, no fue con saña. Yo no conocía la historia. No puedo juzgar.