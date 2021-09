Cinthia Fernández arremetió con todo contra Amalia Granata y Viviana Canosa, antes de las PASO

Pocas horas antes de debutar como precandidata en las urnas de las PASO por el partido Unite, Cinthia Fernández lanzó unas picantes stores dirigidas a Amalia Granata y Viviana Canosa, dos de las detractoras de su postulación política.

“La coherente Sor diputada de Amalia y la ‘culta’ de Vivi ‘Lugano’ Canosa. Tengo mi devolution”, escribió en una serie de posteos, donde se refirió a las críticas que la conductora de A24 y la diputada por Santa Fe le hicieron.

La ironía de Cinthia llegó por un error al aire que se viralizó sobre la periodista, luego de que Viviana señaló que ella "no tenía la menor idea", mientras que Amalia había arremetido contra ella al asegurar que “atrasa que baile en cul… en el Congreso”.

"Tengo que atender gente como Amalia Granata y Viviana Canosa, pero mañana son las elecciones y es un día importante para mí y para todos". G-plus

“Hay varias cosas que tengo que decir. Tengo que atender gente como Amalia Granata, Viviana Canosa, pero mañana son las elecciones y es un día importante para mí y para todos. Para mí es muy importante porque las veo de una manera distinta, así que lo voy a dejar por ahí para el lunes”, señaló, picantísima

“O no sé, tal vez mañana lo digo. Ahora estoy de malhumor, me vino y capaz lo digo. No sé, voy a pensarlo”, concluyó, picantísima

Foto: Instagram Stories