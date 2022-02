Cinthia Fernández arremetió durísimo contra Floppy Tesouro: "Es la nueva rica y vende ropa"

Cinthia Fernández arremetió durísimo contra Floppy Tesouro, tras acusarla de copiarles diseños de ropa de su cápsula.

Más sobre este tema Explosivo posteo de Cinthia Fernández contra Floppy Tesouro: "Que deje de robar con eso también"

En comunicación con Tartu para Intrusos, la expanelista de LAM volvió a hablar del enfrentamiento con su colega, sin filtros.

"Ella empezó con Stephanie Demner, cuando Stephanie tenía una cápsula de una marca. (Floppy) le pide un canje del conjunto y después se lo copia. La terminó cagando”, recordó Cinthia.

"No tiene carisma, no vende nada. Pero que al menos, que tenga un poco de impronta, que labure". G-plus

Tras remitirse al archivo, Fernández puntualizó: "Después lo hace conmigo... No tiene carisma, no vende nada. Pero que al menos, que tenga un poco de impronta, que labure".

"Es la nueva rica y vende ropa. ¡Es muy graciosa! Aparte da consejos de gimnasia y no puede ni hacer una flexión", concluyó Cinthia Fernández, letal con Tesouro.

"Es la nueva rica y vende ropa. ¡Es muy graciosa! Aparte da consejos de gimnasia y no puede ni hacer una flexión". G-plus

FLOPPY TESOURO SE DEFENDIÓ DE LA ACUSACIÓN DE PLAGIO DE CINTHIA FERNÁNDEZ

La semana pasada, Ciudad se comunicó con Floppy Tesouro, quien rechazó las acusaciones de Cinthia Fernández.

Más sobre este tema Cinthia Fernández fulminó a Malena Pichot tras su crítica a Roberto García Moritán: "Qué vergüenza esta mina"

"¡Gracias! Pero no tengo nada que decir al respecto. Lo que subieron no pertenece a mi capsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca. No me gusta confrontar, no es mi estilo, así que no voy a contestarle", dijo.

Acto seguido, Floppy Tesouro descartó hablar en privado con Cinthia Fernández para aclarar la confusión: "No tengo nada que hablar con Cinthia, nos manejamos diferente. Y lo que están subiendo no es mi capsula actual".