Cinthia Fernández arremetió contra Luli Salazar por sus mensajes "pica sesos" a Martín Baclini: "Me enviaba audios a cualquier hora insultándome"

Este martes en Los Ángeles de la Mañana, Yanina Latorre contó que Martín Baclini decidió declinar una invitación de Luciana Salazar para bailar salsa de a tres en La Academia de ShowMatch por temor a un nuevo conflicto con Cinthia Fernández. El mediático terminó aceptando la propuesta de El Polaco, lo que hizo que la modelo le enviara una catarata de mensajes para hacerlo sentir mal, y Cinthia Fernández aseguró que Luli le hacía lo mismo con ella cuando era novia del empresario.

En la previa a contar Yanina Latorre explicó que ante la negativa de Baclini, Luciana Salazar le quiso hacer creer que lo llamaba como “segunda opción” para la salsa de a tres. “Ayer se atacó Luciana. Lo llamó y le dijo de todo a Baclini. Es hermosa, porque elucubra. Le empezó a mandar chats y mensajes para que queden escritos y le decía ‘vos entendiste mal, la primera opción siempre era Mariano Martínez”, aseguró la panelista, y su frase provocó una intervención de Cinthia.

“Toda esta tortura, el tiempo me da la razón, la viví yo en mi relación. Toda esta picada de sesos, cual si fuera novia, y no una amiga, la viví yo. Audios a determinadas horas, insultándome a mí, tratándome de gato”, reveló la panelista. “O sea, todo esto lo hizo en privado la chica que dice que defiende a las mujeres. Eso es Luciana Salazar, o sea que yo estoy loca pero no tan loca”, concluyó Cinthia.