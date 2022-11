Cinthia Fernández apuntó contra Luciana Salazar: "¿De qué trabaja?"

Cinthia Fernández apuntó contra Luciana Salazar en un ida y vuelta con sus seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que se manifestó en su contra en el marco de la gala de Los Personajes del Año.

“¿No fuiste a la gala de Gente?”, le preguntaron a la panelista, quien respondió picantísima: “¿Es una gala? ¿Vos viste que al 90% de los que están ahí les tenés que pedir el DNI?”.

“¿Decime de qué fue el personaje del año Luciana Salazar? Porque yo no me enteré. Pregunto porque yo no me enteré. Es más, ni nos enteramos de qué trabaja ni trabajó. No sabemos ni qué talento la destaca”, sentenció.

CONTUNDENTE CRÍTICA DE MARIANO CAPRAROLA AL LOOK DE LUCIANA SALAZAR

Mariano Caparola criticó en Mañanísma (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) el look de Luciana Salazar para la gala de Los Personajes del Año.

“Luli tiene de todo: corsetería, plumas… El vestido es muy lindo, pero está todo junto. Está en tanga aparte, se le ve todo”, dijo el especialista en moda.