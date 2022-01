Cinthia Fernández acusó filosa a Floppy Tesouro de copiarle diseños de su cápsula: "Poco original"

Tras haberse puesto en el centro de la escena por haber fulminado a Malena Pichot, Cinthia Fernández lanzó fuertes mensajes dedicados a Floppy Tesouro.

Indignada, la panelista compartió a través de sus stories de Instagram fotos luciendo los modelos más representativos de su colección cápsula.

Y acusó a una famosa, sin nombrarla, de haberle copiado los diseños deportivos que lanzó junto a una marca.

"Marca poco original, la nuestra es mejor... Me causa una gracia la marca que nos está copiando. ¿Es necesario hacer el mismo top que nosotros? Le choreó a otra famosa", había dicho.

Entones, Juariu descubrió que se estaba refiriendo a Floppy y compartió varias stories comparando los modelos de Cinthia con los de la cantante.

CINTHIA FERNÁNDEZ CONFIRMÓ QUE SE REFERÍA A FLOPPY TESOURO

"Correcto", contestó Cinthia al ver las stories de Juariu, blanqueando que se refería a Floppy como a la "copiona".

Y cerró fulminándola, dejando en claro que no sería la primera vez que se maneja de esta manera.

Picante, dijo que Floppy le habría "choreado" a Stephania Demner. Y también que se inspiraría demasiado en la música de Tini Stoessel.

FLOPPY TESOURO SE DEFENDIÓ DE LAS ACUSACIONES DE CINTHIA FERNÁNDEZ

En este contexto, Ciudad se comunicó con Floppy Tesouro, quien rechazó las acusaciones de Cinthia Fernández.

"¡Gracias! Pero no tengo nada que decir al respecto. Lo que subieron no pertenece a mi capsula de ropa deportiva. Cuando subo looks con mi ropa deportiva etiqueto a la marca. No me gusta confrontar, no es mi estilo, asi que no voy a contestarle"

Al final, Floppy Tesouro descartó hablar en privado con Cinthia Fernández para aclarar la confusión: "No tengo nada que hablar con Cinthia, nos manejamos diferente. Y lo que estan subiendo no es mi capsula actual".