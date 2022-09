A Cinthia Fernández le aconsejaron tener un novio y respondió contundente

Cinthia Fernández charló sobre todo con sus seguidores, en medio de su batalla legal con Matías Defederico por la cuota alimentaria de sus hijas.

En este contexto, una persona le dijo que debería tener a alguien que la ayude y la acompañe. Entonces, la panelista de Momento D reaccionó sin filtro.

Contundente, explicó por qué ese tipo de comentarios que le hacen "atrasan".

CINTHIA FERNÁNDEZ RESPONDIÓ RE PICANTE AL CONSEJO DE UNA SEGUIDORA

"Esto atrasa, perdón... Pero no necesito ningún tipo al lado... Estoy perfecta así".

"No estoy con nadie porque no quiero. Más allá de eso, se está en pareja cuando se siente y no para que te ayude".

"Que te acompañe en toda tu vida es parte de que te quiera", sentenció Cinthia, con firmeza.

¡Clarito!