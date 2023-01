Christian Sancho le mandó a Cinthia Fernández una carta documento y ella le respondió con crudeza

Cinthia Fernández, panelista de Nosotros a la mañana, le hizo a Christian Sancho una pregunta sobre la manutención de su hijo. La consulta al aire lo descolocó y, acto seguido, le mandó una carta documento.

Indignada por esta situación, Cinthia hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. "Me cuentan por cucaracha que Christian Sancho me quiere mandar una carta documento por preguntar. No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Quizás le incomodó la visualización del trato de la cuota alimentaria en televisión, se ve que a muchos hombres los pone nerviosos eso, pero yo te tengo de invitado", se descargó en Instagram.

Además, reivindicó su derecho a preguntar. "Investigo qué se le puede preguntar, yo quiero preguntar sobre un tema interesante que me parece la cuota alimentaria, algo que sufro. Es un tema público con sus exmujeres, porque tuvo problemas con las dos, el tema de la cuota alimentaria. Fui a consultar a la fuente directa que es su exmujer, quien me pasó un papelito donde la Justicia le pone un provisorio porque según mi fuente no estaría, hasta el mes de noviembre, pagando los alimentos", sentenció.

Y se despidió mostrándose irónica. "No sabía que siendo panelista no podía preguntar. Voy a tener que ir a estudiar. Te pido disculpas por no haber estado. Así te contestamos y te explicamos lo que es la profesión de panelista", cerró, indignada.

LA PREGUNTA DE CINTHIA FERNÁNDEZ QUE DESPERTÓ LA FURIA DE CHRISTIAN SANCHO

En un ida y vuelta con el modelo, la panelista le hizo un contundente comentario al aire. "Tengo entendido que no estabas pasando alimentos hasta el mes de noviembre y la Justicia te puso un provisorio”, le dijo.

"No voy a hablar de mí, de mi hijo, ni de nadie. La Justicia falló a mi favor y cumplo con lo que dice el juzgado", cerró él, indignado, dejando el tema ahí.