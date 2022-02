Christian Sancho habló sobre su romance con Celeste Muriega: "Ojalá pueda compartir con ella el resto de mi vida"

Christian Sancho y Celeste Muriega viven un romance que nació de la mano de la participación de ambos en la versión porteña de la obra Sex, que dirige José María Muscari. En una entrevista con Implacables, el actor ponderó a su pareja y la calificó de “alucinante”.

“Hay buena química y vos confirmaste que hay algo. ¿Cómo se dio esa relación?”, le preguntó Naiara Vecchio a Sancho para que defina “con sus propias palabras” su romance con la bailarina, que el año pasado explotó en varios ciclos como La previa de La Academia e Intrusos.

“Yo no suelo clasificar a los vínculos, uno los va encontrando con el tiempo y se va poniendo a tono con lo que le va pasando. Pero no te voy a mentir, la conocí acá en Sex, no nos habíamos cruzado en ningún trabajo”, explicó Christian.

CHRISTIAN SANCHO DEFINIÓ SU INCIPIENTE ROMANCE CON CELESTE MURIEGA

“La verdad que es una chica hermosa, una persona que admiro, con muy buen humor, compañera, es alucinante más allá de su talento”, señaló el actor.

“Lo que se dio fue desde un lugar de buena onda, y se fue dando una relación que ojalá el día de mañana pueda decir ‘es mi novia, es una persona con la que a mí me gustaría compartir el resto de mi vida’. Hoy lo que te puedo decir es eso, que es una persona hermosa que estoy conociendo”, agregó, antes de contar cómo maneja el tema con sus hijos de 21 y 11 años.

“Lo saben porque se meten en las redes sociales, pero yo no hablo de eso con ellos porque soy muy respetuoso con mis hijos. Trato de ser cauto porque me parece que cuando uno les presenta una persona tiene que ser alguien que uno sabe que va a estar por el resto de su vida, y Celeste también es una persona muy respetuosa”, explicó.