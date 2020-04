El chiste súper pícaro de Juana Viale al presentar su look: "Estas joyas las uso desnuda en casa"

"Gracias por acompañarme una vez más. Mientras esté el coronavirus, estoy yo. Vamos a decidir quién se queda, el corona o yo”. Con esas palabras, Juana Viale dio comienzo el programa, La Noche de Mirtha, una vez más en reemplazo de su abuela, quien optó por respetar la cuarentena en su casa, sin trabajar.

Con una sonrisa y haciendo gala de su sentido del humor, la actriz sorprendió con un inesperado chiste, al momento de describir su look.

"Las joyas son hermosas. Estas las uso desnuda en casa. No, chiste. No, cualquiera. Me olvido que estoy en el programa de mi abuela", disparó Juana, sin contener la risa.

Luego asumió, con total sinceridad: "Uno piensa que se relaja, que ya está, pero sigo nerviosa. Es parte de este circo".