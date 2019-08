La Chipi se sinceró sobre su rumor de embarazo: "Tengo un DIU que se bajó, está la chance; sería un milagro"

Una descompensación en Laflia y algunas infidencias expuestas por Jorge Moliners, el compañero de Mariela "la Chipi" Anchipi (42) en el Súper Bailando, dejaron asomar el fuerte rumor de que la bailarina estaría esperando su tercer hijo junto a Dady Brieva (62), humorista con quien tiene a Felipe (8) y Rosario (6). Por su parte, él ya era papá de Bruno (29) y Franco (27).

"Yo soy feliz siendo mamá, si viene otro más, soy muy feliz", le dijo la Chipi al notero de Nosotros a la Mañana, al ser consultada por la versión de dulce espera.

"Tengo puesto un DIU, pero se bajó. Si vos me decís, ¿tenés chances de estar embarazada? Te digo que sí, pero a mí siempre me costó quedar embarazada. Sería un milagro". G-plus

Sin negar ni confirmar la feliz noticia, la mujer de Brieva explicó cómo surgió el rumor de embarazo: "Yo tengo un DIU (dispositivo intrauterino). La semana pasada me fui a hacer una ecografía y la chica me dijo 'cuidado que tenés el DIU más bajo de lo que lo tenés que tener'. Es a 20 y yo lo tenía a 24. Y me dijo que lo hable con mi ginecólogo, que recién voy a ir la semana que viene para ver si está todo bien. Pero como yo me descompuse acá, estaba todo el mundo, y Jorgito, que sabe mucho de mi intimidad, contó algunas cosas. Además, Dady lo ayudó y se hizo una pelota enorme".

"Dady siempre quiso tener más hijos y la que le dijo que no fui yo. Tenemos dos manos, dos ventanillas en el auto y tenemos a la nena y el nene. Ya está. Vivamos así". G-plus

Luego destacó que su marido desea agrandar la familia: "Dady siempre quiso tener más hijos y la que le dijo que no fui yo. Tenemos dos manos, dos ventanillas en el auto y tenemos a la nena y el nene. Ya está. Vivamos así. Tenemos dos más grandes; él es abuelo. Pero a Dady le encantaría tener hijos todo el tiempo".