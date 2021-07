La Chipi contó cómo reaccionó Dady Brieva tras enterarse que se suma a La Academia: "Me dijo ‘yo voy a estar contento si vos me asegurás que vas a divertirte'"

Luego de que se conociera que Mariela “la Chipi” Anchipi reemplazará a Jujuy Jiménez en La Academia tras fracturarse la costilla, la bailarina demostró su felicidad por estar en el certamen y reveló como reaccionó su pareja, Dady Brieva, al enterarse de esta noticia.

“Dady me dijo ‘yo quiero ver que te diviertas, no te quiero ver triste ni verte sufrir por nada. Nada más. Si vos me asegurás que te vas a divertir, yo estoy contento con eso. Anda, hacelo y disfrutalo’”, reveló La Chipi en La Previa de La Academia (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine).

Además, la entrevistada dejó en claro lo que le genera que el actor la vaya a alentar al estudio: “Me da mucha más tranquilidad que Dady esté ahí. Es como mi puerto seguro en el mundo. Siento que si esta él, no va a pasar nada malo. Es posta, no es ficción”.

“Ponele, mi papá y mi mamá me ponen nerviosa, pero con Dady siento que si está ahí me va a ayudar a zafar en algo seguro”, cerró Mariela, muy enamorada del papá de sus hijos, y contenta por esta nueva etapa.