China Suárez viajó a México e impactó a sus fans con un look metálico

China Suárez, luego de haber viajado a Doha por el Mundial Qatar 2022, aterrizó en México por trabajo; la actriz ya adelantó que filmará en Ciudad de México.

Recién llegada, desde el camarín, la expareja de Benjamín Vicuña y actual de Rusherking impactó con un look metálico de onda súper futurista.

China lució un crop top plateado en diálogo con un pantalón cintura alta, súper ceñido al cuerpo, del mismo color y materialidad. Al que potenció con accesorios dorados, muy llamativos.

EMILIA FERRERO Y LOS FUERTES POSTEOS QUE LE HABRÍA DEDICADO A LA CHINA SUÁREZ UN AÑO ATRÁS

Y continuó: “Emilia le dedicó unos comentarios, sin rodeos, a la China Suárez. Entonces la ‘Mazzoquita’, no revelo su identidad porque así me lo ha pedido, me manda posteos elocuentes que son de hace un año cuando explotó el WandaGate”.

Por último, el periodista cerró: “También subió otra foto de la China y al lado un comentario que decía ‘tremenda cínica y se hace la víctima’. No sé si es amiga de Wanda, pero cuida su territorio. Y otro comentario más, con una imagen de la China y al lado está Eugenia Tobal (la actriz comenzó una historia de amor con Nicolás Cabré, aparentemente, cuando aún estaba con su colega), que dice ‘esta mina es un sorete’”.