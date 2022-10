China Suárez habló con contundencia de las críticas que recibe sobre la crianza de sus hijos: "No dudo de mi rol como madre"

Rufina, Magnolia y Amancio son los grandes amores de la China Suárez. La actriz, en una entrevista con Jey Mammon, se sinceró sobre cómo desaprueba a quienes se meten con la crianza de sus hijos y con su maternidad.

"No conté el nombre de mi hija más grande porque no quería que opinen y que me lo tiren abajo, porque eso pasa. No quería opiniones, no me importaba", aseguró, en La Peña de Morfi. "Ves que sos brava", señaló el conductor y la actual pareja de Rusherking le retrucó.

"Brava es la gente que opina del nombre que uno le pone a los hijos. ¿Qué te importa?", lanzó, tajante.

CONTUNDENTES FRASES DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE LOS CUESTIONAMIENTOS

"¿Qué te pasa cuando lees ‘¿por qué no estás cuidando ahora a tus hijos?’", preguntó Jey, después de que Eugenia contó que había estado acompañando en un recital la noche anterior a su novio.

"En general esos comentarios son en mayúsculas, como un reto. No soporto los reclamos. Es lo peor que me pueden hacer", aseveró.

"Yo estoy a nada de responder qué dejé a mis hijos encerrados en el baño con llave, con candado", bromeó. "Ahora estoy en un momento más seguro, pero hay otros donde una está más inestable. Nos pasa a todos o más sensible o más inseguro. Yo no dudo de mi rol como madre. Estoy tranquila”, expresó.

"No puedo dar explicaciones y menos de lo que hago con mis hijos cuando a los hombres no les preguntan nunca cuando están trabajando o viajando ‘¿dónde dejaste a tus hijos?’", reflexionó.