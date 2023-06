La China Suárez salió al cruce contra Martin Cirio tras su documental: "Me desagradaron"

Martín Cirio, más conocido como La Faraona, acaba de estrenar su documental donde cuenta el momento más oscuro y polémico de su vida cuando fue denunciado por apología de la pedofilia, causa en la que fue declarado inocente. Contó qué famosos le soltaron la mano y terminó hablando de la China Suárez, que hoy salió a contestarle.

“Algo me contaron. Ni idea por qué me nombra, en estos tiempos dejar de seguir a alguien ¿es culpabilizarlo de algo?”, señaló, después de que el influencer había cuestionado la relación en las redes que tenían.

“Lo dejé de seguir porque me desagradaron unos chistes que leí que había hecho hace mucho. Nada más”, se despachó la actriz en Instagram donde respondió preguntas de sus seguidores. “En todos los quilombos de alguna forma está la China Suárez, también en el mío, sí”, aseguró el youtuber.

MARTÍN CIRIO APUNTÓ CONTRA LA CHINA SUÁREZ TRAS ESTRENAR SU DOCUMENTAL

Martín Cirio estrenó su documental el último viernes y apuntó contra la China Suárez y más famosos que le soltaron la mano cuando lo acusaron de apología a la pedofilia. Luego de ser declarado inocente por la justicia tras tres años de investigación, el humorista contó en su filme el calvario que vivió todo este tiempo por la incriminación.

Ante la viralización del lanzamiento del youtuber, las redes sociales estallaron de comentarios al respecto y nombres como el de la China y Lizardo Ponce dieron que hablar. "Con la China Suárez, yo igual no me comi el viaje que éramos amigos que obviamente no éramos amigos, digo, pero no teníamos el mejores amigos en Instagram, no mandábamos algún mensajito que otro tipo había como muy buena onda, cuando pasó todo esto, obvio me dejó de seguir, pero de un saque", aseveró.

"A mí me sorprendió porque es alguien del medio también que sabe cómo se manejan todas las fake news hasta hace millones de años acá. No la considero tan boluda como para de verdad pensar que yo era pedófilo y ahora que lo… Pues si soy pedófilo, perfecto, yo banco que me deje seguir todo el mundo, obvio, yo también dejaría de seguir a alguien que es pedófilo Pero, era como bastante claro que no", se despachó.

"Ustedes me dicen, bueno, pero ¿cómo podía saber? Porque la guerra en el medio, porque nos teníamos en mejores amigos, porque siento que si vos tenés buena onda con alguien, le preguntas antes de dejarlo de seguir de un saque. Además, con ella le pasó lo que le pasó, me acuerdo que hizo todo un posteo diciendo me tiraron la jaula de los lobos. ¿También creo que mencionó que me soltaron la mano", concluyó.

