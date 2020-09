La China Suárez reveló por qué no habrá boda con Benjamín Vicuña: "No siento que lo necesitemos"

A casi cinco años del inicio de su relación con Benjamín Vicuña, la China Suárez confirmó que la postergada boda de ambos no se llevará a cabo. En diálogo con Marley, la actriz declaró que 'no siente que necesiten' casarse para llevar adelante la relación con el papá de Magnolia y Amancio.

En Por el mundo en casa Marley recordó con la actriz uno de los muchos viajes que emprendieron juntos en el ciclo de Telefe. "Una de las cosas que pasaron en Israel es que la gente creía que nos habíamos casado. Yo no sé si Benjamín sabe que la gente pensaba que estábamos casados. ¿Te vas a casar vos al final?", le preguntó el conductor. "Ya está. Ya pasó. ¿Para qué? Es una buena excusa la pandemia. No, ya fue, ya medio que pasó, no hace falta", explicó la China.

"Está bien, se quieren igual. No hace falta un papel para cambiar eso", reflexionó el conductor. "Y después divorciarse es un lío", agregó la China, generando la risa de Marley. "Es un chiste de los que les gustan a ustedes. No siento que lo necesitemos", concluyó la actriz dando fin a una serie de postergaciones. En noviembre del año pasado, Vicuña había manifestado en una entrevista que nada 'los corría' y que con la China tenían una 'familia súper consolidada'.