Tiempo atrás, por estas fechas, China Suárez (27) y Benjamín Vicuña (40) tenían la idea de concretar sus deseos de casarse, pero el lanzamiento de Argentina, tierra de amor y venganza fue la principal razón para que los protagonistas de la ficción de Pol-ka posterguen la boda.

Tras tres años en pareja con el chileno, con quien fue madre de Magnolia (1), la actriz reconoció que “tal vez a fin de año” concreten el ansiado paso por el registro civil.

Así es que con el vínculo súper consolidado, después de compartir la vida y además el trabajo en cine en El Hilo Rojo y Los padecientes, y ahora en ATAV, la ficción de época éxito de eltrece, la China reflexionó sobre la fidelidad en diálogo con la revista Gente: “Es algo más que hablado con Benja. Soy pisciana y veo bajo el agua. Soy cada vez menos celosa. Y sólo soy controladora con mi vida. No voy a revisarle el celular. No voy a seguirlo, ni a controlar sus amistades. En el instante en que mire para otro lado, yo ya habré sabido todo”.

Al final, la China Suárez dejó en claro que no sería capaz de tolerar un desliz de parte de Benjamín Vicuña: “Soy monógama. La infidelidad no va de la mano del amor. Y si estoy enamorada, no deseo a otro hombre. Él sabe que lo viviría como una gran traición. No podría perdonarlo”.

¡Clarito, clarito!