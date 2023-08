China Suárez reveló que un exnovio famoso fue quien le puso su apodo: "Esto nunca lo conté"

Eugenia "China" Suárez hizo una inesperada revelación en Perros de la Calle, al contar por primera vez que su apodo, con el que se lanzó de lleno en el mundo de la música, se lo eligió un exnovio: Nacho Viale.

Feliz con el estreno de la canción que hizo con Ecko, Pasatiempo, la actriz y cantante habló de su cercano vínculo con la cultura japonesa y del contradictorio apodo con el que terminó llamándose.

EUGENIA SUÁREZ CONTÓ CÓMO FUE QUE NACHO VIALE LA APODÓ CHINA

Andy Kusnetzoff: -Tu mamá es de descendencia japonesa, ¿por eso te dicen la China? Podría se Japo…

China Suárez: -Fue más fácil y me pusieron China. La mamá de mamá era japonesa y mi hermano se casó con Pau Fukuhara y ahora tengo una sobrinita.

Andy: -¿Y no les da cosa que te digan La China? Porque La Japo es orgullo…

China: -Mi hermano está muy conectado con ellos, con la cultura, y el exembajador le dijo, porque mi Instagram era @chinitadeamor, "todo bien, pero ella es nikkei".

Harry Salvarrey: -Nikkei son los japoneses que no están en Japón...

China: -Yo le decía a mi hermano "¿por qué no me invitan a los eventos que vas vos?". Por eso ahora soy @sangrejaponesa.

Andy: -¿Quién te puso China?

China: -Un exnovio.

Andy: -¡Qué hijo de puta! Te cagó la vida.

China: -No, fue porque empezó un día "China, Chinita...". Ay, me pongo bordó. Me empezó a decir China porque se me achinan los ojos.

Andy: -¿Ese no era conocido?

China: -Todos mis exnovios fueron conocidos.

Andy: -La mayoría pasó por acá. Buena onda, todos.

China: -No, fue hace mucho y no creo que haya pasado. Esto nunca lo conté, que fue él el que me decía China.

Andy: -¿Pero quién fue? No me hagas nombrar a todos.

China: -Fue Nacho.

Andy: -Nacho Viale.