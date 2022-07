China Suárez mostró su súper vestidor y el glamoroso baño de su casa

Quienes aman la moda, las prendas de calidad y el orden mueren por tener un vestidor y muchas celebridades tienen sus mejores atuendos en exhibidores, todos a la vista, listos para ser usados. La China Suárez es una de ellas.

La actriz mostró el súper vestidor que tiene en su casa, la propiedad con la que habría tenido una disputa con Benjamín Vicuña, donde se dejan ver algunos de los calzados que tiene en el enorme lugar.

“Esta semana les voy a mostrar el vestidor y la cocina que quedaron increíbles. Se los adelanto que están un poco desordenados”, contó la novia de Rusherking, sobre las reformas y cambios que viene haciendo en su hogar. Pero no fue todo.

"El baño me da mucho orgullo y me parece muy lindo. Creo que es de las cosas más lindas que quedaron en la casa. Esto no existía". G-plus

LA CHINA SUÁREZ MOSTRÓ EL GLAMOROSO BAÑO DE SU CASA

Desde las stories también, compartió imágenes de su baño, que está súper iluminado y tiene una bañera súper moderna y un ducha con ondas retro, además de un empapelado con grandes motivos de flores y vegetación.

“Recién llegada de dejar a los chicos en el colegio, con pijama, como todos los lunes que me cuesta mucho”, contó, temprano mientras se refregaba los ojos. “Voy a volver con el contenido de la casa, que sé que les encanta”, adelantó.

“Al baño lo he mostrado muchas veces. Me da mucho orgullo y me parece muy lindo. Creo que es de las cosas más lindas que quedaron en la casa. Esto no existía. Era un espacio que estaba ahí y agrandé el baño”, contó, mientras mostraba los detalles.