China Suárez mostró cómo está quedando su increíble casa nueva: "Mezclo lo moderno con lo antiguo"

China Suárez avanza a paso firme en la edificación y la decoración de la casa a la que se mudó a mediados de 2021, junto a sus tres hijos, Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña, tras separarse de Benjamín Vicuña.

Poco activa en las redes sociales, la actriz complació a sus seguidores que le pedían que comparta el antes y después de su increíble casona, mientras disfruta de su estadía familiar en Estados Unidos.

CHINA SUÁREZ DIO DETALLES DE SU CASA NUEVA

"Sé que aman los antes y después. Acá les dejo uno del baño de invitados y de mi baño. Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir qué elegir. Me inspiran mucho las casas inglesas.

Reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida. Mezclar un poco lo moderno con lo antiguo. Y me fascinan los papeles murales.

La bacha del toilette la compré en un lugar de antigüedades, al igual que el espejo. Y la bañera es la de mis sueños. Es de piedra, y en cuanto la vi, supe que tenía que ser mía", escribió China Suárez, junto a fotos ilustrativas de su hogar.

