La mujer de Benjamín Vicuña contó que no recibe mensajes privados intentando conquistarla y reveló qué piensa al respecto.

Súper relajada, la China Suárez (27) visitó Metro y Medio, donde habló de todo con Sebastián Wainraich y Julieta Pink.

La protagonista de Argentina, tierra de amor y venganza se animó a participar de un divertido ping pong que le hizo Wainraich y sorprendió con algunas de sus respuestas.

En un momento, el conductor le dijo: “¿Qué opción elegís si un famoso te tira onda por las redes sociales y te manda un mensaje directo? ¿Se le responde cortándole el rostro, diciéndole que es un desubicado; se le responde buena onda pero diciéndole que no o se le clava el visto?”.

Entonces, la China contestó tajante: “Se le clava el visto, nada. Obviamente”. Pero cuando Sebastián le preguntó si aún recibe ese tipo de mensajes, la actriz respondió: “No. En Instagram lo tenés que seguir al otro para ver el mensaje, si no se pierde entre todos los que te llegan. Hace mucho que no me pasa".

“¿Es porque estás con Benjamín?”, indagó el conductor. Y la diosa le dio una llamativa respuesta: “No, me deben ver en el puerperio todavía”, haciendo referencia a su maternidad de Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, que ya cumplió un año.