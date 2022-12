La China Suárez ignoró a la prensa en un evento y la destrozaron: "Pampita no hace eso"

La China Suárez asistió a un evento en la última semana y optó por no responder las preguntas de la prensa, razón por la que en Intrusos la criticaron fuerte.

“Rescato a Pampita porque no te hace esto nunca, siempre contesta”, dijo Marcela Tauro y Martín Salwe agregó: “Ni Mirtha (Legrand) hace esto”.

Flor de la Ve expresó por su parte: “Yo a Eugenia la adoro, pero hay ciertas cosas que no van, me parece que es muy maleducada, no se hace eso”.

Más sobre este tema Pampita habló por primera vez a fondo de la China Suárez: "No tengo una amistad, pero hemos sabido ubicarnos"

LA ACTITUD DE LA CHINA SUÁREZ CON LOS PERIODISTAS EN UN EVENTO

La China Suárez tuvo un actitud con la prensa en un evento que generó críticas y dio que hablar. "Hola Eugenia, ¿cómo estás?, ¿podemos hablar dos minutos nada más?", le dijeron.

Y ella directamente optó por no responder e ignorar a los periodistas. “Eugenia, ¿cómo la pasaste en Qatar, cómo estuvo todo? Simplemente eso, lo que vos quieras decir”, insistió y la gente a su alrededor le decía: “Contestale a Guatti que es bueno”.