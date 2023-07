China Suárez hizo una mega tortilla de papas: el difícil emplatado y la reacción de su hija Magnolia

Luego de una estadía laboral en Uruguay, China Suárez volvió a la Argentina y se lució con la mega tortilla que cocinó para ella y sus hijos.

Vegetariana desde hace más de 8 años, la actriz y cantante subió un video a Instagram en el que se la ve en el "difícil" momento de emplatar la tortilla de papas.

Hábil cocinera, la China logró una tortilla perfecta que emocionó a su hija Magnolia Vicuña, quien celebró con su plato en alto la rica comida que le preparó su mamá.

LA CHINA HABLÓ DE LA SORPRESIVA PARTICIPACIÓN DE MAGNOLIA EN DESANIVERSARIO

A una semana del lanzamiento de Desaniversario, China Suárez habló de la sorpresiva participación de su hija, Magnolia Vicuña, en el emotivo videoclip.

"Lo de Magnolia fue en el momento. No estaba pensado. No estaba ni por guion. Pero estábamos ese día ahí, y me dice 'mamá, yo también quiero actuar'", dijo la actriz y cantante en la nota que le dio a FM LIKE, 97.1.

"Ella vio que me estaban filmando a mí y dijo 'por qué a ella sí y a mí no'. Y le dije '¿en serio? Mirá que te va a ver todo el mundo. ¿Tenés ganas?'", contó Suárez.

"Y me dijo 'sí, mamá, por favor. A mí me encanta'. Entonces yo dije que Magnolia venga y ella estuvo todo el día '¿y cuándo viene mi parte? ¿Cuándo me toca?'", continuó.

"Encima, es gracioso porque está delineada. Se maquilló un rato antes, jugando, y quedó así en el video", apuntó la China, con dulzura.

RUFINA, MAGNOLIA Y AMANCIO, EL REFUGIO DE CHINA SUÁREZ

Luego, la actriz y cantante aseguró que la participación de Magnolia tuvo mucho sentido en Desaniversario porque sus hijos "son su refugio" y en quienes se apoyó tras la separación de Rusherking, a quien le escribió el tema.

"Tiene sentido que esté Magnolia. Algunos me lo decían: 'Son tu refugio'", agregó La China, feliz de que su niña haya sido parte del video clip de su canción.