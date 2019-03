Un escándalo mayúsculo se dio hace tres años y monedas con la China Suárez (27), Benjamín Vicuña (40) y Pampita (41) de protagonistas. El ya mítico episodio del motorhome en el que la modelo aseguró haber descubierto a los protagonistas de el film El Hilo Rojo “teniendo sexo”, algo que la actriz negó en su momento en diálogo con Intrusos: "Es completamente mentira, y no voy a jurar por mi hija porque no la quiero meter en esto, y me apena que se instalen estas cosas. Ya está instalado y va a ser muy difícil que lo saque".

Pasado el tiempo, la China reflexionó respecto de su polémico inicio de relación con el galán chileno, cuando estaría recientemente separado de la exjurado del Bailando, en una entrevista con la revista Gente: “Reconozco que tal vez no supe manejarme públicamente (N.d.R: Habla de sus declaraciones tras el descargo de Eugenia Tobal luego de su separación de Cabré). Con Nicolás yo era más chica. Y, por ahí, en algunas declaraciones mediáticas fui un poco soberbia. Hoy no hablaría de ese modo. El episodio del inicio de mi relación con Benjamín fue muy distinto, y estuve muy enojada. Se había instalado una gran mentira. Fue todo muy violento, muy injusto, y voy a sostenerlo por el resto de mi vida”.

En su momento, la madre de Rufina Cabré (6) y Magnolia Suárez (1) aseguró haber sido “agredida física y verbalmente” por Pampita y había afirmado: "No me desnudaría nunca en un motorhome en el que suben todo el tiempo personas, no soy ese tipo de persona”.

Por eso, la China Suárez valoró la fortaleza de amor que se confirmaría tres meses después del controvertido episodio de la palta y la manta de Nepal en cuestión: “Fue la prueba más grande para nosotros. Benja y yo nos dijimos: ‘¡Qué loco! El amor que debemos tenernos… Qué fuerte. Qué seguridad la de querer estar juntos’. En lo particular debí trabajar el límite entre lo público y lo personal. Lograr que la angustia por todo lo que se decía no llegase a casa: ésa fue la tarea más difícil. Benja me ayudó mucho. Me decía: ‘Ey, China. Mira lo que logramos, lo que formamos, lo que tenemos’. Ensamblamos una familia en contra de cualquier prejuicio, acá y en Chile. Hoy abrazo a mis hijas y a los hijos de Benja, a quienes amo, y pienso: ‘¡¿Qué puede ganarle a todo esto?!’".