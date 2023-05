China Suárez le dedicó un dulce posteo a Nicolás Cabré desde Miami: subió una foto del actor con su hija en el teatro

En medio del tremendo enojo de China Suárez con Guillermo Coppola por haber afirmado que está de nuevo de novia tras su separación de Rusherking, la artista sorprendió con un dulce posteo dedicado a Nicolás Cabré.

A pesar de estar separados desde hace años, China y Nico, que juntos tienen a su hija Rufina, la única de él y la más grande de ella, se llevan bárbaro. Y así lo demostraron a través de sus stories de Instagram.

China hizo eco de una postal que muestra a su hija con su papá sobre el escenario, abrazados y mirando hacia la audiencia, súper conmovida por este inolvidable momento de padre e hija. G-plus

En esta oportunidad, ella hizo eco de una postal que muestra a su hija con su papá sobre el escenario, abrazados y mirando hacia la audiencia, súper conmovida por este inolvidable momento de padre e hija.

Y además de etiquetarlo, le obsequió un emoji de corazón lila en señal de buena onda.

LA FURIA DE LA CHINA SUÁREZ CON GUILLERMO COPPOLA SOBRE SU SUPUESTO NUEVO ROMANCE

Suárez decidió publicó en sus redes sociales que decidió contactar a Coppola para conocer quién era su supuesto “amigovio” y se llevó una sorpresa. “Dejen en paz a la gente. Llamé al señor que supuestamente dijo de mí que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner”, escribió.

“Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer nada quedar mal a nadie. Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su "trabajo" para joderle la vida a otros”, agregó la mamá de Rufina Cabré.

“¿Cuándo va a ser el día en que se termine esa forma de hablar de la vida de los demás? Con esa liviandad, decir una mentira, instalarla, y que quede ahí, en el aire”, agregó en otra postal, tras lo cual tuvo que salir a aclarar de qué hablaba ya que muchos de sus seguidores no habían visto el chimento.

“Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que yo estaba de novia con un señor de 6o años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo, y le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fué: ‘No dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal’ ¿Ahí se entiende?”, agregó Suárez, furiosa con Coppola. ¿Se vendrá una demanda?