Esta semana Intrusos mostró una imagen en la que la China Suárez aparecía en Instagram comiendo un alfajor cuyo nombre es el apellido de Mariano Balcarce, novio actual de Pampita.

La administradora de la cuenta Chismedeker, que publicó primero la foto que muchos tomaron como una "provocación" a la top, salió a aclarar: “Me la mandaron, yo la subí y después una fan de la China me dijo ‘ojo que es de diciembre de 2018’. Entonces, la bajé inmediatamente. Pero se ve que le hicieron captura y se propagó por todas las redes”. Sin embargo, luego subió otro video diciendo: “Ahora las fans de Pampita dicen que la subió el sábado. Así que fans de la China, háganse cargo de lo que hace la China”.

En medio de la confusión, Pampita fue consultada por el tema y aseguró: “Me sorprendés con lo que me mostrás, ¿qué te puedo decir? No sé. Lo único que importa son los chicos. Cada vez que dicen que yo también mando a adecir algo, rápido salgo y explico que nada que ver. Rápido descomprimo, doy la cara y lo desmiento porque no es así”.

Y, finalmente, la China también decidió dar la cara y aclarar el malentendido de la foto, dejando en claro que la publicó tiempo atrás, antes de que Pampita y Mariano comiencen su relación.

"La mala leche jamás deja de sorprenderme.No hago pelot..., ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales" G-plus

A través de Stories, la actual pareja de Benjamín Vicuña subió fotos haciendo gestos de extrañeza y escribió: “Tu cara cuando suben una foto de cuando tenías el pelo CASTAÑO y dicen que fue el fin de semana. La mala leche jamás deja de sorprenderme. No hago pelotudeces, ni provoco a nadie. No tengo tiempo ni me importa. Y si tengo algo para decir, no lo digo por redes sociales”.

Molesta, cerró con un “¡Buen día para todos! Y para los mala leche, amor, mucho amor”. Incluso, la actriz hizo una encuesta preguntándole a sus seguidores si debe salir a aclarar lo que se dice de ella en los medios: “¿Se aclara tudu tudu? Ya probé muchas cosas. Hablar. No hablar. ¿Qué creen ustedes?”.

¡Asunto aclarado!