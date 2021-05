China Suárez contó las secuelas que le quedaron tras atravesar el coronavirus: "No recuperé del todo el olfato"

La China Suárez regresó a Argentina con Magnolia y Amancio provenientes de Miami y habló de todo. La actriz de 29 años reveló que a casi un mes de haber sido dada de alta todavía no recuperó del todo el olfato: “El olfato no lo recuperé 100% y es como medio desesperante porque estoy acostumbrada a entrar un lugar y sentir el olor al café con leche de almendras”.

En diálogo con Intrusos, la modelo contó que no pudo vacunarse ya que debe esperar un tiempo para poder hacerlo después de haber tenido la enfermedad: “Tengo que esperar tres meses, pero mi mamá si”. La diosa confesó también que el principal motivo del viaje a Miami tuvo que ver con el fallecimiento de Sofía Sarkany.

“Es un tema muy delicado pero por suerte pude ver a la familia, pude conocer a su bebé, a eso fui. Lo tenía organizado para dos semanas antes pero bueno me enfermé con Covid y tuve que postergar todo. Me fui con mi mamá que se quedó allá”, expresó Eugenia en la salida del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las últimas semanas los rumores de separación entre la China y Benjamín Vicuña entraron en circulación y fue ella misma quien se encargó de desmentirlo: “No estoy separada, me enteré porque me escribieron varias amigas pero esta vez no. Ni crisis ni nada”.

“Quizás por el viaje les pareció raro pero bueno era un viaje que tenía programado para antes y bueno, me enfermé y tuve que postergar todo. No lo iba a cancerlar”, finalizó Suárez.