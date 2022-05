China Suárez compartió una reflexión sobre el amor propio: "Alejé todo aquello que me hundía"

China Suárez, que está a full saliendo con Rusherking, compartió una significativa reflexión sobre el amor propio.

Tras haber asistido al cumple de su novio, la expareja de Benjamín Vicuña hizo eco de una llamativa frase de Charles Chaplin.

Y dejó en claro que celebra haberse alejado de todo lo que sentía que la "hundía" en la vida.

FIRME REFLEXIÓN DE CHINA SUÁREZ SOBRE EL AMOR PROPIO

"Cuando empecé a quererme, me liberé de lo que no era bueno para mí. Alejé de mi a personas, comidas, situaciones y todo aquello que me hundía. Al principio, lo llamé egoísmo pero ahora sé que es amor propio", fue la frase de Chaplin que China compartió junto a un montón de emojis de corazones.

¡Clarito!