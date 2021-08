China Suárez y Benjamín Vicuña hablaron de las escenas apasionadas que interpretaron justo antes de la separación: "Somos pudorosos"

Este año, China Suárez y Benjamín Vicuña volvieron a trabajar juntos en Terapia Alternativa, una serie que verá la luz en pocos días, y las escenas apasionadas entre la expareja transcurrieron en un momento de crisis real de la pareja, hoy separada tras cinco años y medio de amor y dos hijos en común, Magnolia y Amancio.

En nota con los actores y con Carla Peterson, el periodista Javier Ponzo le preguntó a Suárez y Vicuña por las escenas hot que tuvieron que realizar, y la primera reacción de la China fue una humorada: "Te quedaste caliente, Javi. Decinos la verdad".

Haciéndose cargo con picardía, el periodista puntualizó en su pregunta: "Me calentaron. Pero escuchame, quería preguntarles porque más allá de que son actores, de que interpretan personajes, hay un extra de que son pareja. ¿Quiero saber si hubo pudor en algún momento con estas escenas?".

"Siempre hay un poco de pudor. En ese sentido, Benja y yo somos bastante pudorosos, aunque no se lo imaginen". G-plus

Nuevamente, fue China Suárez quién le puso el pecho a la consulta y contestó: "Siempre hay un poco de pudor. En ese sentido, Benja y yo somos bastante pudorosos, aunque no se lo imaginen".

Sobre el hecho de volver a compartir una ficción juntos, Vicuña expresó: "Trabajar en pareja nos gusta, nos motiva, nos moviliza. Somos muy selectivos porque sino estaríamos con muchos proyectos a la vez".

Más sobre este tema Pampita, muy molesta ante la pregunta sobre la separación de Benjamín Vicuña y China Suárez: "Les pido que dejen de preguntarme" Yanina Latorre, filosa sobre la amistad de China Suárez con Paula Chaves y Mery del Cerro: "No sé si son tan amigas"

Mientras que la China agregó: "En mi caso, no lo dudé. Me cerraba por todos lados. Además de trabajar para una súper plataforma. Lo único que me hacía dudar un poco fue que tenía a Amancio muy chiquito".

Benjamín Vicuña anunció su separación de China Suárez, tras cinco años y medio de amor

Benjamín Vicuña utilizó su red social para anunciar con sentidas y respetuosas palabras que su relación de pareja con China Suárez, actriz con quien tiene dos hijos, Magnolia y Amancio, llegó a su final.

"Queremos lo mejor para la familia que somos y seguiremos siendo. Hoy eso nos lleva a tomar un nuevo camino separados como pareja, pero con amor y siempre unidos por nuestros hijos", escribió el actor, resaltando la unión y el cariño eterno que tendrá con la China porque son familia.

Luego, Benjamín agregó: "Agradecemos el respeto por esta decisión y darnos el tiempo para vivir este proceso de la mejor manera. Gracias".