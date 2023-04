La China Suárez aclaró si existe una reconciliación con Rusherking: "Somos dos personas que se quieren mucho"

Juariu, a través de su cuenta de Instagram, sembró las dudas por unos posteos que hicieron la actriz y el cantante desde sus redes. “Paso por aquí para decir que la China borró el posteo de la separación”, lanzó, sobre el llamativo movimiento de la influencer.

Luego, Rusherking lanzó un mensaje en sus redes tras ser vinculado a una mujer en Uruguay. “Ahora me saco una foto y tengo novia nueva, che. ¡Que fantasmas estos locos! No dejan de decir estupideces nunca”, escribió.

EL MENSAJE DE LA CHINA SUÁREZ SOBRE UNA POSIBLE RECONCILIACIÓN CON RUSHERKING

Eugenia Suárez decidió aclarar la dudosa situación con su ex con una storie que no deja lugar a dudas: "No hay ningún tipo de reconciliación. No hubo pelea. Solo una separación de dos personas que se quieren mucho. No existieron mentiras. Dejen a la gente en paz".