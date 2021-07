La chicanera reacción de Dalma Maradona cuando Ángel de Brito le preguntó por el romance de Gianinna con Daniel Osvaldo: "No puedo hablar; otra cautelar"

A principios de marzo, los rumores de romance comenzaron a circular alrededor de Gianinna Maradona con Daniel Osvaldo. Sin embargo, la explosiva pareja optó por el bajo perfil y decidió no exponer la relación ante los medios.

Pero el tiempo pasó, y tras dejar atrás una resonante versión de crisis, las muestras de cariño y los guiños en Instagram comenzaron a tomar presencia en las redes de ambos. "Te amo", escribió la hija del Diez en la primera foto mimosa que subió con Osvaldo a Stories. En la misma sintonía de amor, el exfutbolista reposteó la imagen y agregó: "Yo también".

Respetuosa de la privacidad de su hermana y de su madre, Claudia Villafañe, Dalma Maradona reaccionó con un divertido comentario en Los Ángeles de la Mañana, cuando Ángel de Brito le preguntó por su actual cuñado, el exnovio de Jimena Barón.

"A mi querida Gianinna la tengo un poco ofendida, pero ¿cómo estás vos con tu nuevo cuñadito?", le preguntó Ángel. Y Dalma le contestó, con humor: "No, es otra cosa de las que no puedo hablar. Otra cautelar". G-plus

"Claudia, ¿sigue de novia?", disparó el periodista sobre Jorge Taiana, previo a entrar en el terreno amoroso de Gianinna. Con firmeza, la actriz respondió: "No puedo hablar del tema, estoy muy censurada". Con ironía, Ángel retrucó: "¿Qué, tenés una cautelar?". Y Dalma justificó su respuesta: “No, no tengo ninguna cautelar de nadie. Ella tiene su privacidad, que hay que respetar también”.

Concluido el capítulo Villafañe, De Brito ahondó en el noviazgo de Gianinna y Daniel Osvaldo: "A mi querida Gianinna la tengo un poco ofendida, pero ¿cómo estás vos con tu nuevo cuñadito?". Con picardía y con una chicana, la hija del Diez, que también es amiga de Jimena Barón, ex del futbolista, le contestó: "No, es otra cosa de las que no puedo hablar. Otra cautelar".

Luego Dalma contó el intento fallido de Ángel, de contar con mensajes de su mamá y de su hermana, para mimarla en la nota: "Yo sé que hoy me quisiste hacer un homenaje, con saludos de mi familia, y nadie te dio bola".

Expuesta la situación, el conductor asintió y arremetió filoso contra Gianinna: "Sí, le escribí a Gianinna, pero se ofendió porque el otro día, en el enigmático que hicimos, sobre el cuadro que le regaló Osvaldo, dije que no tenía ningún talento. Yo me refería a que no canta, a que no baila... ¿Cuál es el talento de Gianinna? Se me ofendió por eso. A Claudia le pedí, pero me contestó amablemente. Gianinna me cortó el rostro, menos 50, por Instagram. ¡Qué ortiva que es tu hermana!".

Hecho el pase de factura, Ángel de Brito aprovechó el tema para preguntarle a Dalma por la versión de que le habría prohibido a su hermana que vaya al cumple de su hija, Roma, con Daniel Osvaldo. "Yo lo único que dije fue que no me metieran a mí. Era el cumpleaños de mi hija. Pero nada que ver", concluyó Dalma, sin opinar del vínculo amoroso de su hermana y el exfutbolista.