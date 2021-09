El chef Osvaldo Gross criticó muy filoso a Damián Betular: "Hay cientos como él"

Hoy a las 22.00 arranca la nueva temporada de Bake Off (Telefe) con Damián Betular, Pamela Villar y Dolli Irigoyen como jurados. En este contexto, el cheff Osvaldo Gross apuntó muy fuerte contra el pastelero.

Muy picante, el cocinero deslizó que su colega, que ganó popularidad gracias a su protagonismo en MasterChef Celebrity (Telefe), no sería especial y que se parecería a otros buenos profesionales.

"Es un buen pastelero pero hay cientos como él en Argentina. Eso es lo malo de los realities, que muchas veces se empiezan a crear estrellas a partir de la aparición en la pantalla abierta y hay mucha gente súper talentosa que hace el trabajo muy anónimamente. A ellos les cuesta mucho más abrirse camino, inaugurar un negocio, triunfar y demás. Desde ese punto de vista, es muy injusto para ellos", expresó, muy picante, en diálogo con la periodista María Florencia Pérez de Clarín Gourmet.

Sin embargo, se despidió revelando que él fue profesor de Damián y que lo admira muchísimo por todo lo que logró gracias a su gran esfuerzo.

"A mí me han escrito y me han dicho: si le diste clases a Betular, entonces sos bueno. Se pone al revés la frase. Y no es que él sea bueno porque yo le di clases. Él hizo una carrera fantástica, en hoteles. Lo admiro profesionalmente. Tanto como resuelve su lugar como chef ejecutivo del Hyatt como su destreza para las cámaras", expresó, contundente.

Y cerró reivindicando su opinión con respecto al formato reality: "Pero a veces ese endiosamiento trae mucho descontento en gente que labura mucho y precisa un mimo. No todo se tiene que concentrar en tres o cuatro cabezas", cerró.