Chato Prada reveló qué famosa está a punto de confirmar su participación en Bailando 2023: "Con Cami Homs nos falta una charla más"

En medio de los preparativos para que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por la pantalla de América, Pablo “Chato” Prada reveló que una famosa está muy cerca de confirmar su participación en el certamen.

Se trata de Camila Homs, quien se hizo muy popular tras separarse de Rodrigo de Paul (con quien tiene a sus hijos Francesca y Bautista) y luego el futbolista comenzó una nueva historia de amor con Tini Stoessel.

Así lo dio a conocer el propio productor del programa: “Con Cami Homs tenemos una charla de agenda, nos queda una más. Ella tiene muchas ganas de hacerlo”, reconoció en una nota que le dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez. Y agregó: “Ojalá pueda porque es un lindo personaje”.

"Con Cami Homs tenemos una charla de agenda, nos queda una más. Ella tiene muchas ganas de hacerlo". G-plus

“A Marcelo le encanta la programación. El recibimiento de todos los compañeros de América fue brillante y él está contento con su nuevo rol”, continuó.

Por otro lado, tras asegurar que Coki Ramírez y Lourdes Sánchez también van a estar en la pista, Chato se refirió a la posible presencia de algunos participantes de Gran Hermano 2022: “Estamos ahí hablando con Coti Romero, el Conejo, Tomás Holder y un par más”.

"Estamos ahí hablando con Coti Romero, el Conejo, Tomás Holder y un par más". G-plus

Y añadió: “Ojalá también pueda estar Alfa, tenemos que arreglar algunas cosas con Kuarzo, Telefe, pero lo importante es que tenemos buena onda con todos”.

“Va a haber alguna alfombra roja con previa. También van a haber streamers con gente de las nuevas generaciones, algunos ya los tenemos. Todos los días veo chicos en las redes que tienen impronta y capacidad. Estoy mirando mucho Instagram, algunos van a ser famosos”, cerró el entrevistado.

Más sobre este tema Marcelo Tinelli admitió disfrutar la soledad: "Quiero empezar el Bailando soltero"

EL SINCERICIDIO DE MARCELO TINELLI SOBRE CÓMO HIZO PARA MANEJAR LA FAMA DURANTE TANTOS AÑOS

En una profunda nota que le dio a la revista Gente (y que pasaron en LAM), Marcelo Tinelli abrió su corazón y no le esquivó a ninguna pregunta del periodista. Y entre los temas que tocaron en la entrevista, el conductor se refirió a su fama.

“¿Cómo superaste ser un tipo famoso tantos años?”, fue la consulta que le hicieron. A lo que Tinelli se confesó: “Hay algunos psicólogos que me ayudan mucho. Hay uno que me ayuda mucho que es mi actual psicólogo. Creo que desde el año ’94 que me psicoanalizo, soy una persona que me gusta que me psicoanalicen”.

“Me costó mucho de entrada ser famoso porque es como que te invadían. Pero ahí te tenés que dar cuenta que vos también invadís las casas de un montón de gente y ellos te toman como tal, vos sos uno más de esas personas”, agregó.

"ME COSTÓ MUCHO DE ENTRADA SER FAMOSO PORQUE ES COMO QUE TE INVADÍAN. PERO AHÍ TE TENÉS QUE DAR CUENTA QUE VOS TAMBIÉN INVADÍS LAS CASAS DE UN MONTÓN DE GENTE Y ELLOS TE TOMAN COMO TAL, VOS SOS UNO MÁS DE ESAS PERSONAS". G-plus

“De qué te vas a molestar cuando el otro te diga ‘¿qué hacés?’… si estás todas las noches en tu casa. Para mí, esa es una de las claves del éxito. Cuando la gente dice ‘mirá lo simple que es’. Todo parece fácil y lo fácil es lo más difícil”, continuó.

Y cerró, a corazón abierto: “El ser simple en las cosas, es lo más difícil. El hacer las cosa fáciles, entendibles, digeribles, que todos lo entiendan y lo comprendan, es buenísimo. Y que la gente te permita entrar en la casa y te considere uno más de la familia, es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida”.