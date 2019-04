La semana pasada se realizó la tradicional foto promocional de ShowMatch. Marcelo Tinelli reunió al prestigioso jurado y a los participantes del Súper Bailando 2019 para la tapa de la revista Gente. Como todos los años, hubo polémicas y reclamos por los lugares en la tribuna y Pablo "el Chato" Prada no esquivó las preguntas sobre el escándalo.

“La tapa fue siempre en conjunto con nosotros, nadie pidió absolutamente nada, pero nos pareció bien ponerlas a Griselda (Siciliani) y a Leticia (Brédice) cerca de Marcelo porque hace tiempo las venimos buscando”, comenzó el productor en Agarrate Catalina, por La Once Diez, sobre las posiciones destacadas que recibieron las actrices.

Entre los famosos más enojados estuvieron Florencia de la Ve, Charlotte Caniggia y los Pimpinela. Y el Chato habló sin vueltas de los reclamos. “Sí hubo berrinches con la tapa y demás, son esas cosas que me pierdo, pero de las tapas siempre se dicen cosas. Si me preguntás a mí, me entra por un oído y me sale por el otro”, disparó Prada.

Además, habló de la participación de su mujer, Lourdes Sánchez, junto a Fede Bal. “Celos no me va a dar, hace años que estoy con ella y sé lo que es la vida de bailarina. Él baila muy bien, conoce bien esta pista, y creo que van a ser una de las parejas explosivas”, completó.

