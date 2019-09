Charlotte criticó sin filtro el hit de Fito Paez, Mariposa Tecknicolor: "Es una canción estúpida"

Instalada en la Argentina por motivos laborales, Charlotte Caniggia (26) se convirtió en un divertido y ocurrente personaje dentro del Súper Bailando. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia no se destaca en el baile, pero logró la aceptación del público por su desfachatada personalidad y constantes sincericidios al aire.

"Mariposa 'tricolor' es un temón horrible. Perdón, Fito, pero no me gusta. ¡Es horrible! Es muy estúpida la canción. Ojalá me salven", disparó Caniggia. G-plus

Luego de eliminar en el voto telefónico a Mora Godoy y Rodrigo Noya (quien bailaba con Bianca Iovenitti), Charlotte habló con Ángel de Brito de la canción que le tocó para el ritmo de rock nacional ¡y lo hizo sin filtro!

"¿Qué (tema) te toca para el rock nacional?", le preguntó el conductor de Los Ángeles de la Mañana y jurado del certamen, sin imaginar que la participante no sabía ni el nombre de la canción que está ensayando. "Mariposa tricolor", dijo Charlotte, generando la risa de los integrantes de LAM.

Luego dio su lapidaria opinión sobre Mariposa tecknicolor, la exitosa y popular canción que lanzó Fito Páez en 1994. "Es un temón horrible. Perdón, Fito, pero no me gusta. ¡Es horrible! Es muy estúpida la canción. Ojalá me salven. No me gusta", disparó Caniggia, sin disimular el desgano que le provoca interpretar una canción que no la conmueve.

Sorprendido con el sincericidio de la participante, De Brito acotó con humor: "Ah, ya pedís que te salven. Sos insólita. No bailaste y pedís que te salven". Riendo, Charlotte concluyó: "Hago de mariposa".