Charlotte Caniggia sorprendió con un radical cambio de look: de castaña a platinada

Charlotte Caniggia, participante de El hotel de los famosos 2, impactó con un radical cambio de look.

La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia dejó atrás su castaño con reflejos rubios dorados y apostó al color platino.

La modelo erradicó las raíces oscuras y se animó a un degradé de tonos fríos hasta llegar al rubio platinado que puede apreciarse en las puntas.

"Nuevo look por mi amado amigo", expresó, súper contenta por el resultado.

CHARLOTTE CANIGGIA QUIERE ABANDONAR EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

A poco de haber ingresado a El Hotel de los Famosos 2, Charlotte Caniggia debutó como staff y confesó sus deseos de abandonar el programa al ver las tareas que debía realizar para mantener todo limpio y asistir a los huéspedes.

Alertada por esto, Rocío Marengo indagó a su compañera: "¿Por qué te querés ir?", le consultó. A lo que la hermana de Alex Caniggia (el ganador de la primera edición de reality de eltrece), se sinceró: "No como y tengo frío”.

“Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”, agregó.

“Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío", cerró la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, dejando en claro sus deseos de dar a un paso al costado en este nuevo desafío.