Charlotte Caniggia reveló por qué no convive con su novio Roberto: "Termina siendo como un hermano"

Charlotte Caniggia regresó a ShowMatch La Academia para conocer el voto secreto de Jimena Barón en el suffle dance y Marcelo Tinelli aprovechó para saber un poco más sobre su relación con su misterioso novio. La hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia contó que ella y Roberto viven “en casas separadas” tras comprobar que conviviendo “se llevan para el culo.”

Todo comenzó cuando Marcelo quiso saber por qué Charlotte no ensayó todos los días tres horas como le había recomendado Pampita la semana anterior y la coach de la mediática le dijo que fue porque “se había mudado”. “Volví a mi hogar, Marce. Vivía con Roberto, pero no vivimos más juntos. Yo vivo sola y él vive en su casa y cada tanto nos visitamos porque así nos llevamos mejor”, explicó la mediática.

“¿Juntos no se llevan tan bien?”, indagó Marcelo, pícaro. “No, para el culo ¿viste? Yo creo que la convivencia mata todo. Termina siendo como un hermano. Si vivís todo el día con tu pareja, no sé. Yo no me imagino casada y con hijos a los 30 años. Dos o tres años más y después ya está”, cerró la participante.