Charlotte Caniggia reaccionó a la crítica de Damián Betular por ponerle mucho alcohol a su comida en MasterChef: “Esta gente no toma vino ni cerveza, ¿qué les pasa?"

Divertida, como se suele mostrar en cada emisión de MasterChef Celebrity 3, Charlotte Caniggia presentó su plato de la noche para deleitar el paladar de Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis. Sin embargo, uno de los chefs fue contundente con su devolución y la participante se despachó con una desopilante frase.

“A mí no me gusta el plato. La acidez del vino no me gustó, prefiero el aroma. Yo no tengo registro en el paladar de este plato, lo estoy analizando. El huevo te quedó bien”, sentenció Betular, sin vueltas.

Luego de escuchar su devolución, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia se despachó con un picante comentario al aire: “Creo que me pasé un poquito con el vino y esta gente no toma parece. No toman vino, no toman cerveza. ¿Qué les pasa?”.