Charlotte Caniggia no soporta a sus compañeros de El Hotel de los Famosos 2

Le tocó a Charlotte Caniggia ser staff en su primera semana dentro de El Hotel de los Famosos 2 y viene pasando mal el tener que servir al resto de sus compañeros. Ya amenazó con irse del reality y ahora expresó su fastidio por las conversaciones del resto de las celebrities a la mañana.

“Son todos ruidosos. Todos agarran el mate. ‘Pasame esto, amigo’”, contó, a cámara mientras mostraban su cara de pocos amigos al levantarse y la charla animada de Federico Barón, Tony Coggi o Delfina Gérez Bosco en la habitación que comparten.

La hermana de Alex Caniggia contó que incluso preferiría dormir al aire libre y no con sus compañeros. “Si me dan una carpa, duermo ahí afuera porque no quiero fumármelos a estos”, lanzó, molesta.

MARIAN FARJAT REVELÓ EL GESTO DE CHARLOTTE CANIGGIA EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

El gesto que tuvo Charlotte Caniggia con Marian Farjat antes de comenzar El Hotel de los Famosos 2 fue muy significativo, y la ex Gran Hermano 2015 se asombró en una entrevista con Ciudad.

"Lo de Charlotte fue muy gracioso, porque llegó, me vino a saludar como loca y yo pensé que estábamos peleadas. No me lo esperaba", blanqueó Marian. Es que en 2017 Farjat tuvo un romance con Lhoan, el ex de Charlotte, y habían tenido un picante cruce mediático en el que la melliza de Alexander Caniggia de hecho ninguneó a Marian: "¿Quién la conoce?".

Sin embargo, el conflicto quedó en el pasado y ahora Marian Farjat y Charlotte Caniggia resetearon su vínculo, a pesar de que competirán por los 15 millones de pesos que se entregarán al ganador de El Hotel de los Famosos 2.