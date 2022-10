Charlotte Caniggia contó qué hará con el premio si gana El Hotel de los Famosos 2

Charlotte Caniggia contó en diálogo con Mañanísima (lunes a viernes 10 hs. por Ciudad Magazine) que hará con el premio en caso de ganar El Hotel de los Famosos 2.

“¿Qué harías en el caso de ganar?”, le preguntaron a la hija de Mariana Nannis, quien respondió: "Me voy de viaje, olvidate, a países que no conozco, China o lugares raros”.

“¿Sentís presión por Alex que ganó?”, siguió el cronista y Charlotte contestó: “No, pero ganó él y es como que todos esperan que yo sea como ‘el emperador’ cosa que dudo”.

CHARLOTTE CANIGGIA HABLÓ DE SUS INQUIETUDES PARA ENTRAR A EL HOTEL DE LOS FAMOSOS 2

Charlotte Caniggia se sinceró sobre las inquietudes que tuvo para aceptar entrar a El Hotel de los Famosos 2 y también contó sus habilidades a la hora de convivir.

“Lo pensé un poquito porque no me gusta mucho convivir con gente, hablé con Alex, me dio muchos consejos”, dijo la hija de Claudio Paul a Mañanísima.

Respecto a los juegos y la convivencia con otras personas comentó: “Me gusta correr, me gusta el deporte, también limpiar, así que en eso iré bien; no me gusta cocinar”.