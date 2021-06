Charlotte Caniggia apuntó contra Karina La Princesita tras su picante imitación: "No me gustó que diga que no trabajo"

En su presentación del martes en ShowMatch La Academia, Karina La Princesita realizó una divertida imitación de Charlotte Caniggia en la que dijo, entre otras cosas, que “se rasca y no trabaja”. A la mediática no le gustó mucho lo que escuchó y así se lo hizo saber al día siguiente a Marcelo Tinelli al aire, cuando señaló que ella hace exactamente lo mismo que la cantante en el día a día.

Todo comenzó el martes, cuando Tinelli recibió a Karina en el ciclo de eltrece e hizo referencia a un supuesto cruce con Ángela Leiva. “Está todo bien Marce”, le dijo La Princesita con la voz de Charlotte Caniggia. “Ya pasó, Marce. Me chupa un huevo. Sí, estoy bien, no trabajo, me rasco, estoy bien, Marce. Estoy bien”, agregó la cantante, continuando con su imitación.

Al día siguiente, Marcelo Tinelli recibió a Charlotte Caniggia y quiso saber qué le pareció la imitación de La Princesita. “Está todo bien con Karina. No me gustó que dijo que no trabajo. ¿Y qué hago acá, entonces? Estoy acá como ella, Marce”, le respondió la joven, siempre picante.