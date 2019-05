Ya comenzó la cuenta regresiva para que Laurita Fernández (28) y Nicolás Cabré (39) debuten juntos en Departamente de soltero, la obra que los tendrá como figuras arriba del escenario. Y mientras viven a pleno su noviazgo, la bailarina dio detalles de cómo es trabajar con su amor.

"Encontré a un hombre que amo, pero más allá de eso, me da mucha paz. Nos encontramos en un momento de la vida de cada uno en el que nos complementamos y encajamos perfecto, así que estamos muy bien. Me parece que hay que vivir un montón de cosas para poder llegar a esto. Creo que si nos hubiésemos conocido antes, tal vez pasábamos de largo", expresó Laurita en Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

"Fue una decisión el decir 'che, bueno, trabajemos juntos' porque obviamente no queríamos que esto interfiera en la pareja. Pero la verdad es que es muy positivo, no tiene ninguna contra. La pasamos bárbaro, nos divertimos, tenemos una confianza, una complicidad y un entendimiento que es genial". G-plus

"Ojalá sea él la persona porque lo siento así. Me encantaría el día de mañana formar una familia con él. Lo veo como padre, como hombre y como compañero. Pero por el momento quiero seguir bailando y seguir haciendo cosas", agregó.

Por otro lado, la exjurado del Bailando reconoció que existió una charla previo a embacarse en este desafío: "Fue una decisión el decir 'che, bueno, trabajemos juntos' porque obviamente no queríamos que esto interfiera en la pareja. Pero la verdad es que es muy positivo, no tiene ninguna contra. La pasamos bárbaro, nos divertimos, tenemos una confianza, una complicidad y un entendimiento que es genial. Uno apoya al otro y viceversa".

"Me encantaría el día de mañana formar una familia con Nico. Lo veo como padre, como hombre y como compañero". G-plus

"Este proyecto decidimos hacerlo juntos. Nico lo tenía desde el año pasado y me propuso hacerlo y me encantó y lo hicimos. Pero después, seguramente cada uno tendrá proyectos individuales y veremos si el día de mañana la vida nos vuelve a juntar (en otro desafío) o no", cerró la entrevistada, muy enamorada.