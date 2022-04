Chantal Abad cuestionó cómo Mica Viciconte presentó en MasterChef a las hijas de Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Me hizo ruido lo de ‘hijastras’"

La gran final de la tercera temporada de MasterChef Celebrity tuvo a Mica Viciconte recibiendo el apoyo de Fabián Cubero y sus hijas. Las nenas de Nicole Neumann quisieron alentar a la novia de su papá, pero la presentación que hizo la influencer le llamó la atención a Chantal Abad, la cocinera de Es por ahí.

“Bueno, mi pareja, ya lo conocen, y mis hijastras, serían...”, fue cómo Mica nombró a Indiana, Allegra y Sienna. “Che, ¿les puedo preguntar algo? No sé, capaz no tiene nada que ver, pero a mí me hizo un ruidito la palabra ‘hijastra’. Por ahí por los cuentos”, cuestionó la chef del ciclo de América cuando hablaban del momento del reality.

“Yo las hubiera nombrado como ‘las hijas de Poroto’, ‘las hijas de Nicole’, ‘las hijas de mi pareja’. ‘Hijastra’ es una palabra que socialmente está cargada”, opinó, sobre la palabra que eligió la ex Combate para llamar a las tres nenas.

"A mí me hizo un ruidito la palabra ‘hijastra’. Por ahí por los cuentos". G-plus

CHANTAL ABAD OPINÓ SOBRE CÓMO MICA VICICONTE PRESENTÓ A LAS HIJAS DE CUBERO EN MASTERCHEF CELEBRITY

“Es poco amigable, poco linda”, avaló Julieta Prandi la visión de Chantal sobre la presentación de Mica, pero destacó que no fue con mala intención. “No lo dijo poniendo distancia”, remarcó.

“Será porque uno está acostumbrado a que la madrastra es mala. Es muy Cenicienta, como lo de ‘hermanastra’”, concluyó la cocinera.

