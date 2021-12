Chano habló de su vínculo con Natalie Pérez en medio de los rumores de romance: "Grabé una canción con ella"

En la vista de Chano a Los Mammones se refirió al motivo por el que se lo vio tan seguido junto a Natalie Pérez, en medio de rumores de romance que ella negó y él prefirió jugar a las sospechas. Así, el exlíder de Tan Biónica contó que escribió un significativo tema que interpreta con ella.

“La canción se llama El himno de nosotros. Cuando uno dice la palabra ‘nosotros’ el resto desaparece. Me copé con la idea de una pareja que se entiende ‘como nosotros’, desaparece el resto del mundo y no importa lo que pase”, señaló, en el ciclo de Jey Mammon.

“Agarré una canción de Regina Spektor, que no tiene nada que ver la melodía con la canción de ella y se llama Us y dice ‘deberían hacer un monumento de nosotros’. La canción que yo hice empieza diciendo ‘yo no supe no escribir el himno de nosotros’. Como si yo estuviera traicionando al escribirlo. Es muy hermosa”, señaló.

"Grabé la canción con Natalie. Tengo que hacer el video ahora con ella. Le quedaba increíble. Ella se copó con la canción desde el primer momento y le puso una onda muy dulce". G-plus

¿Natalie Pérez, la musa de Chano?

“¿Te inspiraste en una mujer?”, le preguntó Silvina Escudero al músico y ahí lanzó una llamativa respuesta.

