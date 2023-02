Chano Charpentier fue nuevamente internado de urgencia y su estado es reservado

Una vez más, la salud de Chano Charpentier encendió todas las alarmas tras conocerse que debió ser internado este viernes en el Sanatorio Otamendi con pronóstico reservado.

Si bien hasta el momento se conocen las causas de su hospitalización, su cuadro estaría relacionado a sus adicciones. Tal como lo publicó Clarin.com, fuentes cercanas al cantante confirmaron la noticia y según indicaron, el estado del músico es “reservado”.

El exlíder de Tan Biónica había estado internado en esa misma clínica en mayo del año pasado y después había sido trasladado a la Clínica Avril para continuar con su tratamiento.

Cabe recordar que en los últimos días, Chano había dado que hablar con unos fuertes mensajes que publicó en su cuenta personal de Twitter: “Hace 9 días una persona que colabora conmigo me dijo ‘Chano cuídate. Te quieren hacer mal. Están haciendo algo en tu contra y el objetivo es lastimarte. Esta gente es muy oscura’”, había dicho en noviembre pasado.

Y cerró, en medio de las repercusiones despertó entre sus seguidores: “Nunca viví algo así... Tal vez no sea nada, pero se los cuento por si me pasa algo”.

FUERTE ANÁLISIS DE CARMEN BARBIERI SOBRE CHANO CHARPENTIER

En mayo pasado y luego de que tuviera que ser internado por una "intoxicación" y un "pico de estrés", Carmen Barbieri se mostró muy preocupada por el cantante.

Así lo dejó en claro la conductora de Mañanísima (lunes a viernes a las 10 por Ciudad Magazine) al analizar el presente del músico y recordar el mal momento que vivió con su hijo Federico Bal, después de que fuera intervenido quirúrgicamente en Brasil por un accidente con el motor de un parapente: “Yo fui a ver quién iba a operar a mi hijo. Y si hubiese pasado en la China, iba a ir igual”.

“Lo que quiero decir es que, si no funciona el equipo que está con la madre de Chano, yo me voy a otro equipo. Digo ‘chicos, no me sirven. Tengo que internar a mi hijo porque tiene que salvarse la vida’”, agregó.

Y cerró, sin vueltas, con un profundo análisis personal: “Si sigue así, se va a morir Chano. Él mismo está pidiendo ayuda. Y si la madre no puede porque la gente que lo rodea no la ayuda, yo creo que la tiene que cambiar”.